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24 листопада • оновлено в 16:03
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Зеленський похвалився мостом у Станиці: відеофакт

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Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео про відновлення мосту через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської, де раніше відбулося відведення сил.

На ньому показано, як глава держави спершу намагався домовитися про будівництво переправи, а також процес її зведення. Відеоролик він опублікував у Facebook.

"Ми справді робимо! Міст у Станиці Луганській – не лише переправа. Це символ єдності України", – прокоментував президент.

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Володимир Зеленський у Станиці Луганській

Володимир Зеленський у Станиці Луганській

Офіс президента

Водночас зазначається, що міст відкрили раніше запланованого терміну. Нині ним уже користуються місцеві мешканці.

Додамо, що відновлення мосту через Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов'язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський пообіцяв побудувати міст у Станиці Луганській після візиту на Донбас разом із президентом Євроради Дональдом Туском. З відповідним проханням до глави держави звернулася мешканка окупованого Луганська Лариса.

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Автор
Марта Рок
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну, какая страна, такой и повод для гордости...
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