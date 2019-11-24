Зеленський похвалився мостом у Станиці: відеофакт

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео про відновлення мосту через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської, де раніше відбулося відведення сил.
На ньому показано, як глава держави спершу намагався домовитися про будівництво переправи, а також процес її зведення. Відеоролик він опублікував у Facebook.
"Ми справді робимо! Міст у Станиці Луганській – не лише переправа. Це символ єдності України", – прокоментував президент.
Володимир Зеленський у Станиці Луганській
Офіс президента
Водночас зазначається, що міст відкрили раніше запланованого терміну. Нині ним уже користуються місцеві мешканці.
Додамо, що відновлення мосту через Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов'язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський пообіцяв побудувати міст у Станиці Луганській після візиту на Донбас разом із президентом Євроради Дональдом Туском. З відповідним проханням до глави держави звернулася мешканка окупованого Луганська Лариса.
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