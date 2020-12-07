Зеленський подякував Литві за допомогу в розв’язанні питання щодо вакцини проти COVID-19

Президент України Володимир Зеленський 7 грудня провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою. Зокрема, він подякував йому за допомогу в процесі надання вакцини проти COVID-19 для України.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, глави держав також обговорили ситуацію з поширенням і запобіганням коронавірусній інфекції. Вони поділилися інформацією щодо впливу карантинних заходів на економіку й епідемічну ситуацію в обох країнах.

Зеленський окремо подякував Науседі за те, що Литва порушує в ЄС питання щодо надання вакцини проти COVID-19 країнам – членам Східного партнерства.

Він також ознайомив співрозмовника з кроками, які здійснює наша держава заради миру на Донбасі та реалізації домовленостей Паризького саміту "Нормандської четвірки".

Глави держав обговорили можливість проведення конференції з реформ у Вільнюсі, яку перенесли через пандемію на наступний рік.

Також Зеленський запросив Науседу з дружиною відвідати з офіційним візитом Київ.

Перші партії антикоронавірусної вакцини Україна може отримати вже в середині або наприкінці січня. Нині держава веде роботу для розв'язання цього питання у двох напрямах – у межах механізму COVAX та через пряму закупівлю препаратів за кошти держбюджету.

Про те, що препарат у межах механізму COVAX з'явиться в Україні в першому кварталі 2021 року, казав і міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, щеплення за бюджетні кошти отримають 20 млн громадян.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, на виборах до сейму Литви перемогла політична сила "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" (TS-LKD). Її членом є друг України – експрем'єр Литви Андрюс Кубілюс.