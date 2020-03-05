Зеленський подарував українцю в Нових Санжарах президентський годинник: названо ціну

Президент України Володимир Зеленський вручив президентський годинник одному з українців, який сьогодні залишив санаторій у Нових Санжарах, де перебував на карантині після евакуації з Китаю.

Відповідний подарунок глава держави, зокрема, презентував до дня народження киянину Євгену. Водночас у мережі вже почали підраховувати, скільки коштує такий аксесуар, пише Telegram-канал PavlovskyNEWS (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Українця Євгена сьогодні очікували відразу два приємні моменти: закінчення обсервації та зустріч із президентом, який з нагоди дня народження вручив йому годинник", – йдеться у повідомленні.

Зеленський подарував українцю президентський годинник Скріншот із відео

Так, йдеться про українську марку годинника Kleynod, моделі ref k 109-611. Такий аксесуар можна спокійно придбати у вітчизняних інтернет-магазинах, хоча пропозицій не так і багато.

Зеленський подарував українцю президентський годинник Скріншот із відео

Зазначається, що на сайті виробника годинник коштує 4230 гривень. Водночас в інтернеті можна придбати схожу модель із державною символікою – вона коштуватиме 3570 гривень.

Зеленський подарував українцю президентський годинник Telegram-канал PavlovskyNEWS

Годинник Kleynod, модель ref k 109-611 Telegram-канал PavlovskyNEWS

Годинник Kleynod, модель ref k 109-611 Telegram-канал PavlovskyNEWS

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський подарував бажаний телефон дівчинці із Сєвєродонецька (Луганська область), яка надіслала листа на адресу ОП з привітанням із Новим роком і Різдвом, а також із проханням про невеликий подарунок.

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