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5 березня • оновлено в 17:25
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Зеленський подарував українцю в Нових Санжарах президентський годинник: названо ціну

2.8т
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Президент України Володимир Зеленський вручив президентський годинник одному з українців, який сьогодні залишив санаторій у Нових Санжарах, де перебував на карантині після евакуації з Китаю.

Відповідний подарунок глава держави, зокрема, презентував до дня народження киянину Євгену. Водночас у мережі вже почали підраховувати, скільки коштує такий аксесуар, пише Telegram-канал PavlovskyNEWS (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Українця Євгена сьогодні очікували відразу два приємні моменти: закінчення обсервації та зустріч із президентом, який з нагоди дня народження вручив йому годинник", – йдеться у повідомленні.

Зеленський подарував українцю президентський годинник

Зеленський подарував українцю президентський годинник

Скріншот із відео

Так, йдеться про українську марку годинника Kleynod, моделі ref k 109-611. Такий аксесуар можна спокійно придбати у вітчизняних інтернет-магазинах, хоча пропозицій не так і багато.

Зеленський подарував українцю президентський годинник

Зеленський подарував українцю президентський годинник

Скріншот із відео

Зазначається, що на сайті виробника годинник коштує 4230 гривень. Водночас в інтернеті можна придбати схожу модель із державною символікою – вона коштуватиме 3570 гривень.

Зеленський подарував українцю президентський годинник

Зеленський подарував українцю президентський годинник

Telegram-канал PavlovskyNEWS

Годинник Kleynod, модель ref k 109-611

Годинник Kleynod, модель ref k 109-611

Telegram-канал PavlovskyNEWS

Годинник Kleynod, модель ref k 109-611

Годинник Kleynod, модель ref k 109-611

Telegram-канал PavlovskyNEWS

Дивитися на відео з 06:45

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський подарував бажаний телефон дівчинці із Сєвєродонецька (Луганська область), яка надіслала листа на адресу ОП з привітанням із Новим роком і Різдвом, а також із проханням про невеликий подарунок.

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Полтава
Тег
евакуація
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Опять дешёвый пиар,что дальше?... Бабушек через дорогу переводить?
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский во время экстренного заседания Верховной Рады пожал руку Порошенко и сразу отправился на карантин в Новые Санжары.
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Livesey David
Livesey David
Это типа намёк, не долго тебе мужик жить осталось. ))
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