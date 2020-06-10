Зеленський після штрафу опублікував літнє селфі в масці

Президент України Володимир Зеленський після штрафу за порушення карантину опублікував селфі в захисній масці.

На сторінках у соцмережах у середу, 10 червня, глава держави розповів про візит до Чернігова.

"Кажуть, Чернігів – місто легенд. Дійсно – містичне, красиве і неймовірно привабливе. Справжній магніт для туристів!" – написав Зеленський.

Володимир Зеленський у Чернігові Telegram-канал Зеленського

Також він опублікував знімки з місцевими жителями, які зробив під час прогулянки містом.

"Які ж гостинні і щирі посмішки! Спасибі, що поділилися: і гарним настроєм, і проблемами. Все, що почув, будемо вирішувати, а гарного настрою багато не буває!" – додав він.

Володимир Зеленський у Чернігові Telegram-канал Зеленського

Володимир Зеленський у Чернігові Telegram-канал Зеленського

Володимир Зеленський у Чернігові Telegram-канал Зеленського

Володимир Зеленський у Чернігові Telegram-канал Зеленського

Володимир Зеленський у Чернігові Telegram-канал Зеленського

Володимир Зеленський у Чернігові Telegram-канал Зеленського

Володимир Зеленський у Чернігові Telegram-канал Зеленського

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський 3 червня під час візиту до Хмельницького відвідав місцеве кафе. Разом із ним за одним столиком всередині приміщення були щонайменше ще п'ять осіб. Пізніше Зеленський погодився сплатити штраф за порушення карантинних правил у кафе Хмельницького, де він в оточенні чиновників пив каву.

При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що відвідування президентом Зеленським кафе в Хмельницькому не було порушенням карантину.

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