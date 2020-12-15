Зеленський підтримав створення меморіалу "Бабин Яр" і затвердив заходи до 80-ї річниці розстрілу

Президент України Володимир Зеленський затвердив проведення заходів, присвячених 80-й річниці трагедії Бабиного Яру – масового розстрілу євреїв нацистами.

Відповідний указ №567/2020 від 15 грудня підписав глава держави. Документ опубліковано на сайті Офісу президента.

Згідно з ним, прем'єр-міністр і керівник ОП призначені співголовами оргкомітету з питань розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено його новий склад.

Також указ підтримує ініціативу громадськості та благодійників про створення у Києві Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

Крім того, уряд має затвердити план заходів через 80-ті роковини трагедії. Кабмін повинен передбачити питання розвитку заповідника "Бабин Яр", зокрема створення Алеї Праведників, розширення зон охорони заповідника та завершення облаштування меморіального музею на вулиці Іллєнка, 44.

На уряд покладено ще одне завдання – передбачити проведення траурних заходів і організацію міжнародної наукової конференції (вебконференції), присвяченої річниці трагедії Бабиного Яру, а також пошук загиблих у Бабиному Яру, щоб увічнити пам'ять про них.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що 29 вересня 1941 року в Бабиному Яру почалися розстріли євреїв. Нацистські окупанти тільки в перші три дні вбили 34 тисячі людей, а загальна кількість жертв досягла 100 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до громадської ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" раніше приєдналися двоє видатних українських учених – доктор біологічних наук, професор Сергій Комісаренко та доктор медичних наук, професор Ісаак Трахтенберг.