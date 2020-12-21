Зеленський підписав закон про термінову реєстрацію в Україні вакцини від COVID-19

Мирослав Семенюк Суспільство 13:33, 21.12.2020 Оновлено: 13:38, 21.12.2020

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє термінову реєстрацію в країні вакцини від коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє УНІАН, про це заявив глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, документ дозволяє негайну реєстрацію вакцин, які пройшли сертифікацію в країнах із жорсткою регуляторною політикою.

Радуцький зазначив, що до таких країн обов'язково приєднається Індія, не як винахідник вакцин, а як виробник, оскільки там буде вироблятися, зокрема, вакцина компаній Pfizer і BioNTech.

"На звичайних потужностях стільки вакцини, скільки вимагає світ, виробити неможливо. За формулою ВООЗ, потрібно 3,5 млрд доз всьому світу", – додав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який скорочує терміни затвердження і проведення державної реєстрації вакцин від COVID-19. За нього депутати віддали 270 голосів.

Згідно з документом, затвердження протоколів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування коронавірусу здійснюється в термін до п'яти календарних днів.

Коли ж вакцина з'явиться в Україні і як буде відбуватися процес захисту населення від COVID-19 – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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