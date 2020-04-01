Скандал з голодними бійцями ЗСУ: Зеленський поставив крапку

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який вирішує питання з поставками харчування військовослужбовцям Збройних сил України в умовах карантину, введеного через коронавірус.

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Це дозволяє Міністерству оборони і Міністерству внутрішніх справ продовжити в 2020 році договори, укладені в 2019 році з суб'єктами господарювання з метою недопущення зриву харчування військовослужбовців, повідомляється на сайті Офісу президента.

Згідно документу, харчування особового складу здійснюватиметься в рамках бюджетних асигнувань, передбачених Міноборони та МВС на вказані цілі за відповідними бюджетними програмами.

Нагадаємо, що закон "Про внесення зміни до закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців" № 548-IX Верховна Рада ухвалила 30 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандал з поставками харчування стався в березні. Компанії відмовилися надавати послуги харчування військовослужбовцям.

Справа в тому, що компанії, які повинні були надавати послуги з харчування до військових частин ЗСУ, поінформували Міноборони України, що в зв'язку з коронавірусом і "форс-мажором" вони не в змозі його забезпечити.

Міноборони ухвалило рішення продовжити до 31 грудня 2020 року договори про закупівлю послуг з харчування, які діяли в попередньому році, але після затвердження змін до бюджету Кабміном законопроект мав пройти голосування в парламенті.

До затвердження законопроекту Офіс президента закликав голів облдержадміністрацій і Київської міської держадміністрації, щоб ті були готові безоплатно надати допомогу в харчуванні для військовослужбовців ЗСУ.

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