Зеленський підписав укази про довічні стипендії. Список нагороджених

Кирило Лютий Суспільство 00:26, 25.07.2020

Президент України Володимир Зеленський призначив довічні стипендії учасникам Другої світової війни і тим, хто зазнав переслідувань за правозахисну діяльність.

Про це сказано в указах глави держави №291 і №292, які були опубліковані на сайті ОП в п'ятницю, 24 липня.

Укази Зеленського вступають в силу з дня їхнього опублікування.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що Друга світова війна досі породжує багато суперечок в суспільстві і підкреслив, що "наш борг – перетворити Україну в мирну і щасливу країну для кожного українця".

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Прессекретар прокуратури Харківщини під час Іловайського котла їздив на форум "путіністів", – журналіст

Близько 23 тисяч абітурієнтів провалили ЗНО з української мови і не вступлять до вишів

Забирають навіть поношений одяг: як в Україні в боржників за комунальні відбирають останнє

Добробати-2020: нам знову час шикуватись?

Українців мають намір карати за пропаганду ЛГБТ: названо суми штрафів