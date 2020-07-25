Президент України Володимир Зеленський призначив довічні стипендії учасникам Другої світової війни і тим, хто зазнав переслідувань за правозахисну діяльність.

Про це сказано в указах глави держави №291 і №292, які були опубліковані на сайті ОП в п'ятницю, 24 липня.

Укази Зеленського вступають в силу з дня їхнього опублікування.

Зеленський підписав укази про довічні стипендії. Список нагороджених

Зеленський підписав укази про довічні стипендії. Список нагороджених

Зеленський підписав укази про довічні стипендії. Список нагороджених

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що Друга світова війна досі породжує багато суперечок в суспільстві і підкреслив, що "наш борг – перетворити Україну в мирну і щасливу країну для кожного українця".