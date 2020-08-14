Зеленський підписав указ про святкування карантинного Дня Незалежності: що і як планується провести

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про святкування 29-ї річниці незалежності України 24 серпня 2020 року.

У тексті документа №318/2020 йдеться про те, що Кабміну потрібно розробити план дій з урахуванням карантину та епідемії COVID-19 в країні.

"У столиці України – місті Києві, інших населених пунктах передбачається проведення урочистостей з нагоди 29-ї річниці незалежності України за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, учасників операції Об'єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, громадськості", – йдеться в розпорядженні.

Також проведуть церемонію покладання квітів до пам'ятників і пам'ятних знаків, місць поховань видатних діячів України, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників ООС і АТО.

Крім того, у країні відбудуться інші тематичні культурні заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на День Незалежності України, 24 серпня, в Києві заплановано Ходу ветеранів.