"Выживают сильнейшие".
Вот и на фоне слабого президента в период кризиса на первый план выходят всякие-разные - типа Авакова. У него сейчас достаточно удобная позиция - есть полномочия, есть имя и есть условия, в которых он может себя показать.
Кстати, это мог бы быть Медведчук, будь у него к этому моменту достаточный политический вес внутри самой Украины. И кто угодно из тех же "черных воронов", которые слетаются поживиться.
Я не поддерживаю никого из них, кто разрушил относительный стабильный рост начала 2019-го. Кто топил нормальную (теперь мы можем сравнивать) власть, и кто отодвинул хороших переговорщиков с остальным миром от руля.
То, что весь апрель мы будем наблюдать самый пик эпидемии - это, кажется, очевидно. Затронет ли это май - возможно. Ухань пробыл на карантине 50 дней, и еще под строгим наблюдением. Так что наблюдать коллапс нашей медицинской системы или посидеть дома - выбор каждого из нас.
Дело в том, что когда это закончится - перед нами станут и новые задачи, и новые проблемы, и новые "лидеры". И это давно будет не Зеленский. Первое же крупное испытание показало его полнейшую несостоятельность - ведь его уже отодвигают за спину все, кому не лень. Это не ленточку перерезать за построенный при Порошенко аэропорт - это справиться с пандемией и остаться с лицом. А проблема в том, что любому народу хочется кому-то ДОВЕРЯТЬ. Хотя бы в некоторой мере, в отношении того, что тебя защитят.
Похоже, для Авакова настал звездный час. Жаль, что он не наш человек.
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