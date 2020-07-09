Чотири спальні, ліфт, кінозал: Зеленський переїхав на елітну "дачу Ющенка". Фото

Президент України Володимир Зеленський оселився в державній резиденції в Конча-Заспі, відомій як "дача Ющенка".

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми". Журналісти зафіксували, що після закінчення робочого дня глави держави автомобілі з його кортежу в'їжджали на закриту територію селища.

Також розслідувачі помітили, як вранці з території державних дач виїжджав автомобіль, зареєстрований на ім'я дружини президента Олени Зеленської. Через дві години після цього з тих же воріт виїхав президентський кортеж.

Оновлено: пізніше у Зеленського визнали, що він живе на держдачі, але заявили, що це тимчасово.

Крім того, на Обухівській трасі в напрямку державних дач Конча-Заспи журналісти зафіксували співробітників УДО і поліцейських. Пізніше знімальна група помітила і кортеж Зеленського, який заїхав на територію держдач. Наступного ранку цей же кортеж знову виїжджав із території дач.

"Це дивно, тому що на той момент президент жив у 50 кілометрах від Кончі-Заспи, в селищі Іванковичі – зовсім в іншому заміському напрямку. Його будинок розташований у заміському котеджному містечку "Перлина Італії", – йдеться в розслідуванні.

Кортеж Зеленського не раз помітили на під'їзді до Конча-Заспи (Радіо Свобода)

Журналісти повідомили, що звернулися за коментарем до Зеленського, але на момент публікації матеріалу відповіді не отримали. Його прессекретарка Юлія Мендель зазначила, що вони не зможуть оперативно надати коментар, тому що "президент у відрядженні".

На ремонт будинку витратили понад 300 тис гривень (Радіо Свобода)

Схеми повідомили, що ремонт "будинку №29", також відомого, як "дача Ющенка", почався наприкінці 2019 року. Майже 200 000 гривень із держбюджету було витрачено на послуги з "аварійно-відновлювальних робіт із поточного ремонту будинку", ще 110 000 гривень пішло на "ремонт системи пожежної сигналізації", про що свідчать дані Prozorro.

В елітному селищі живуть Кучма, Пустовойтенко, Мороз, Литвин (Радіо Свобода)

В елітному селищі під Києвом по сусідству з "будинком №29" від держави отримували дачі українські президенти, прем'єр-міністри, спікери, судді та інші високопоставлені особи. Там живуть і другий президент Леонід Кучма, і експрем'єр-міністр Валерій Пустовойтенко, і колишні глави Верховної Ради Олександр Мороз і Володимир Литвин.

А в 2014-му, коли Ющенко таки вирішив залишити державну резиденцію, її планували продати і навіть влаштували оглядини для журналістів.

Площа будинку склала дві тисячі квадратних метрів (Радіо Свобода)

Саме тоді українське суспільство дізналося, що президентська державна дача – це триповерховий особняк більш ніж на дві тисячі квадратних метрів і декількома гектарами навколо. Будинок має чотири спальні, санвузли, оброблені мармуром, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет. Утримання дачі за часів, коли тут жив Ющенко, обходилося державному бюджету в 30 млн гривень на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у липні 2020 року продав свій будинок у с. Іванковичі Київської області. Крім того, Зеленський здійснив продаж земельної ділянки, на якій розташований будинок.