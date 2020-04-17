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17 квітня • оновлено в 22:57
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Зеленський озвучив терміни й умови виходу України з карантину

9.3т
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Президент України Володимир Зеленський висловився про готовність до часткового і поступового пом'якшення умов карантину.

В ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 17 квітня, Зеленський зазначив, що все залежатиме від того, як буде протікати ситуація з COVID-19 в Україні, особливо після Пасхи.

"З урядом 24 квітня ми вийдемо з комунікацією, люди зрозуміють, які заходи карантину будуть ослаблені. Тому що частково людей потрібно буде випускати на роботу. Частково галузі, які дуже важливі, будуть відкриватися. Частково може бути пом'якшення в травні щодо транспорту. Такі речі будуть. Якщо не буде дуже великої хвилі [епідемії]. Це правда. Про це потрібно чесно говорити. Люди повинні знати", – сказав президент.

"Якщо люди будуть виконувати всі карантинні заходи, то я впевнений, що ми зможемо подолати коронавірус. Нормально пройти", – додав він, зазначивши, що також у влади є і запасний "план Б".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський попередив українців, що захворіти COVID-19 може до 10% від загальної кількості населення країни. Він наголосив, що ситуацію можна пройти відносно безболісно, якщо дотримуватися умов карантину.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Карантин в Україні
Особи
Володимир Зеленський Савік Шустер
Місце
Україна
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