Росія вже помилково приписує нам, українцям, нові тренди, нову ідеологію, мовляв, ця нація в пошуку себе. Адже недарма Зеленський озвучив те, що у Росії було на язиці. Мовляв, хто ви, українці? Якщо ви не можете визначитися, то ми вам і допоможемо, а колонією Росії бути не так і погано. Живуть же якось білоруси?

Хрін вам, а не ідеологію.

Хочете версію? Та що там, впевненість! В Україні визначає ідеологію не Зеленський. І не та частина населення, яка пасивна. І ніколи вони цю ідеологію визначати не будуть. З тієї простої причини, що вони цю державу не будували, не будують і не будуватимуть. Вони не створюють цінності, не творять культуру й історію, вони не захищають цю країну - якщо вже на те пішло. Ось і не треба свої забаганки приписувати тим ефемерним течіям, які в Україні тимчасові.

Розчулює щорічне "головна ялинка країни" на проросійському телеканалі "Інтер". Так, тих, хто дивиться в бік Росії, достатньо, але з чого вони взяли, що їх стільки, щоб стати центром чогось? Що ось це можна назвати головним у країні? Про що б не йшла мова. Ефект "95 кварталу" вже втрачає свої позиції, і це теж не центр. Ні культури, ні трендів, ні ідеології. Люди, що не знайшли себе в собі самих до 40, 50 і більше років, не здатні бути кимось, за ким піде нація. Та не здатні визначати щось від її імені. Вони і сенсу цього слова не знають. Взагалі, це те, що можна назвати також модою, яка змінюється, іноді її вистачає лише на сезон.

Новини Путинский канал мерзко унизил Зеленского

Центр, він же ядро ​​України - не там, і не те, що нам намагаються нав'язати. А хтось намагається в це повірити. Погляньте в очі тій частині ЗСУ, яка пройшла активні 2014-2016. Загляньте в душі матерів, чиї сини віддали життя за країну. Почуйте розповіді волонтерів. У них не буде ні слова про "хі-хі", "країну-повію", вони все прекрасно знають, ХТО ВОНИ. Цій частині народу України немає потреби шукати себе - вони себе знайшли в момент перших обстрілів нашої землі агресором.

Може, новий рік принесе хоч маленькій частині тих, хто не визначився, хоч невеликий зсув у самосвідомості. Хтось скаже "я помилявся", хтось перестане сміятися і нарешті зробить щось гідне. Комусь стане соромно, а в когось прокинеться самоповага.

Нарешті, хтось зрозуміє, що ніхто ззовні, ніяка чужа країна і ніякий тимчасовий тренд не мають права вирішувати за нього: бути йому українцем на власній землі, або деградувати.

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