Зеленський отримав чорний пояс із карате

Президент Володимир Зеленський відвідав тренування юних каратистів у Кропивницькому на Кіровоградщині й отримав від них іменний чорний пояс.

Це відбулося під час його робочої поїздки до регіону 27 серпня. Глава держави, зокрема, побував в Обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву-2, інформує пресслужба ОПУ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що президента там зустріла спортсменка Аріанна Мурженко, яка потрапила до Книги рекордів України як наймолодша українка, що стала чемпіонкою світу з традиційного карате в програмі ката. Торік, коли вона виборола цю нагороду, їй було лише трохи більше ніж 9 років.

Юні каратисти подарували Зеленському чорний пояс (president.gov.ua)

Зеленський поспостерігав за тим, як проходять тренування дітей у секції карате. А після завершення заняття вихованці школи подарували йому диплом почесного першого дану (ступеня майстра), іменний чорний пояс із вишитим його прізвищем японською мовою й назвою виду спорту – традиційне карате.

Зеленський відвідав школу в Кропивницькому, де навчають карате (president.gov.ua)

В ОПУ додали, що нині в закладі триває реконструкція в межах програми "Велике будівництво". У школі займається майже 600 вихованців у п'яти видах спорту: легка атлетика, футбол, бокс, бейсбол, софтбол. Там працює 31 тренер-викладач, чотири з яких є заслуженими тренерами України. У середньому щороку до складу національних збірних команд України входять до 60 учнів школи.

Зеленський поспостерігав за тим, як проходять тренування дітей у секції карате (president.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час робочої поїздки до Дніпра президент Володимир Зеленський побував у McDonald’s. Президент зайшов у заклад у масці й під час спілкування з персоналом також перебував у ній.