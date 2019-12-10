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10 грудня • оновлено в 21:13
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"Додому, до дітей": Зеленський осоромився помилками в мережі

7.9т
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Президент України Володимир Зеленський наступного дня після саміту в "нормандському форматі" опублікував фото з літака і викликав обговорення в мережі.

Знімок з'явився на сторінці глави держави в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Повертаємося. Додому, в Україну, до дружини, до дітей", – написав Зеленський.

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"Додому, до дітей": Зеленський осоромився помилками в мережі

Оскільки спочатку в публікації було зроблено кілька помилок, на сторінці "Баба і кіт" у соцмережі пожартували з президента: "Зверніть увагу на текст. Понапивалися вже?" Незабаром неправильне написання слів підкоригували.

"Додому, до дітей": Зеленський осоромився помилками в мережі

"Добре, що не "на Україні", "Неграмотна людина", "Це російськомовний президент України", – додали українці.

"Додому, до дітей": Зеленський осоромився помилками в мережі
"Додому, до дітей": Зеленський осоромився помилками в мережі
"Додому, до дітей": Зеленський осоромився помилками в мережі

Під фото також розгорілася дискусія про сам саміт. Одні користувачі дякували президенту. "Спасибі!", "Ми за вас дуже переживали", "Спасибі, що не здали країну", "Все пройшло гідно, пишаємося вами", "Ми не дарма вам повірили", – написали вони.

Знайшлися й ті, у кого були претензії до Зеленського. "Навіщо ти всюди сунеш "скучив, дружина і діточки". Нам це нафіг нецікаво", "Могли від них не їхати. Так би країні краще було", "У нас троє загиблих сьогодні", "Навіщо, власне, їздили?" – відзначили в коментарях.

"Додому, до дітей": Зеленський осоромився помилками в мережі
"Додому, до дітей": Зеленський осоромився помилками в мережі
"Додому, до дітей": Зеленський осоромився помилками в мережі
"Додому, до дітей": Зеленський осоромився помилками в мережі
"Додому, до дітей": Зеленський осоромився помилками в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня в Парижі відбувся саміт у "нормандському форматі". Зеленський осоромився на початку зустрічі, ледь не сівши в крісло Путіна.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Мир Миру
Мир Миру
Це самоприниження якесь. Ось чому саме українська мова потребує вивчення і захисту :о(
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
До дому,до друзей.
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Руденко Вован
Руденко Вован
А вы смотрели на его глаза на его мимику,он под кайфом был вчера.
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