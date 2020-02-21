Президент України Володимир Зеленський зв'язався по телефону з українкою Анастасією Зінченко, яку залишили в Ухані через собаку.
Про це заявила сама девшка. За її словами, глава держави пообіцяв найближчим часом організувати її евакуацію, передає ZN.ua.
Анастасія Зінченко залишилася в Китаї через собачку
"Я тільки що про це дізнався. Дивіться, ми вас там не залишимо. Я вирішив вам особисто зателефонувати, бо для мене це дуже важливо. Ми обов'язково знайдемо кошти і спосіб... Я просто дізнався нещодавно про цю проблему, що не можна брати собаку на борт... Ну можна зрозуміти, всі трошки в паніці від ситуації. Ми знайдемо спосіб і вас обов'язково повернемо", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Анастасія Зінченко, яка знаходиться в китайському місті-джерелі коронавірусу Ухань, отримала відмову на евакуацію разом зі своєю собакою.
Пізніше посольство України в Китаї пояснило, що дівчину не взяли, тому що уповноважені органи КНР не схвалили документи тварини для перетину кордону.
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