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21 лютого • оновлено в 07:10
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Зеленський особисто подзвонив українці, яку залишили в Китаї через собаку

6.5т
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Президент України Володимир Зеленський зв'язався по телефону з українкою Анастасією Зінченко, яку залишили в Ухані через собаку.

Про це заявила сама девшка. За її словами, глава держави пообіцяв найближчим часом організувати її евакуацію, передає ZN.ua.

Анастасія Зінченко залишилася в Китаї через собачку

Анастасія Зінченко залишилася в Китаї через собачку

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"Я тільки що про це дізнався. Дивіться, ми вас там не залишимо. Я вирішив вам особисто зателефонувати, бо для мене це дуже важливо. Ми обов'язково знайдемо кошти і спосіб... Я просто дізнався нещодавно про цю проблему, що не можна брати собаку на борт... Ну можна зрозуміти, всі трошки в паніці від ситуації. Ми знайдемо спосіб і вас обов'язково повернемо", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Анастасія Зінченко, яка знаходиться в китайському місті-джерелі коронавірусу Ухань, отримала відмову на евакуацію разом зі своєю собакою.

Пізніше посольство України в Китаї пояснило, що дівчину не взяли, тому що уповноважені органи КНР не схвалили документи тварини для перетину кордону.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
симпатичная девушка теперь будет у зебилов каким нибудь министром по связям с больными на голову.
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2
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Она сейчас наверное смотрит кадры трогательной встречи стадом животного рогулья своих сограждан, и думает: "Слава тебе, Господи, что меня не забрали"
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5
2
Ukraine The
Ukraine The
Все упорыши тайком смотрят Анатолия Ш.)
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4
0

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