Зеленський обійняв Скалецьку після карантину в Нових Санжарах

Президент України Володимир Зеленський, який прибув у Нові Санжари зустріти після карантину евакуйованих із Китаю, подякував колишній міністерці охорони здоров'я Зоряні Скалецькій і міцно її обійняв.

Глава держави виступив перед журналістами після короткого спілкування з людьми, для яких о 12:00 5 березня закінчився карантин (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Хочу сказати спасибі, що ви витримали ці 2 тижні. Ви молодці. І журналісти, які були з вами. Також хочу подякувати всій групі швидкого реагування, яка дуже ефективно спрацювала. Окреме спасибі Нацгвардії і Міністерству внутрішніх справ, голові ОДА. Молодець, ця подія його перевірила. Я точно тепер знаю, що тут міцний хлопець", – почав Зеленський.

Зеленський обійняв Скалецьку Скріншот із відео

"І звичайно, хочу подякувати нашому МОЗ, прекрасній пані Скалецькій. Я не боюся!" – сказав президент і обійняв колишню міністерку під гучні оплески.

Зеленський обійняв Скалецьку Скріншот із відео

Зеленський подякував Скалецькій Скріншот із відео

Також Зеленський висловив подяку всім лікарям і рятувальникам, які забезпечили умови обсервації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що коронавірус об'єднав країну.

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