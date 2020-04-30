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30 квітня • оновлено в 18:24
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"Зеленський нефартовий": ексдипломат підмітив дивний збіг нещасних випадків із президентом

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Президент України Володимир Зеленський "нефартовий" і якоюсь мірою приносить нещастя.

Таку думку в якості іронії в інтерв’ю OBOZREVATEL висловив шоумен і колишній дипломат Дмитро Чекалкін, коментуючи погані випадки в перший рік його правління, в тому числі, й вірусну загрозу в Україні, котрої ніхто не очікував.

"Я взагалі не забобонна людина, але не можна ігнорувати той факт, що Зеленський якоюсь мірою приносить нещастя. Поїхав до Омана – там помер султан (Кабус бен Саїд. – Ред.), поїхав до Сполучених Штатів – Трампу оголосили імпічмент, поїхав до Парижу – там згорів Собор Паризької Богоматері. Ознаки його нефартовості таки є. Можна було би ігнорувати, але збіг обставин дивний. Раніше він хоча би подорожував і розносив цей негатив по іншим країнам, а тепер два місяці не виїжджає і всі негаразди накопичуються тут у нас. Це так, жартома. Але в кожному жарті є доля правди", – зазначив ексдипломат.

Володимир Зеленський на зустрічі з султаном Оману

Володимир Зеленський на зустрічі з султаном Оману

www.pravda.com.ua

Повну версію інтерв’ю з Дмитром Чекалкіним на OBOZREVATEL читайте найближчими днями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський опинився у кадровій безвиході: дійшло до його готовності працювати з людьми, з яких він "знущався" в часи акторської кар'єри.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Особи
Володимир Зеленський Дмитро Чекалкін Дональд Трамп
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 вибори в Україні
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Галицький Данило
Галицький Данило
Может его клоуна нужно отправить на раssею по адресу: моцква, крымль, бункер путлера, трюк с султаном Омана повторить.
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