"Зеленський нефартовий": ексдипломат підмітив дивний збіг нещасних випадків із президентом

Президент України Володимир Зеленський "нефартовий" і якоюсь мірою приносить нещастя.

Таку думку в якості іронії в інтерв’ю OBOZREVATEL висловив шоумен і колишній дипломат Дмитро Чекалкін, коментуючи погані випадки в перший рік його правління, в тому числі, й вірусну загрозу в Україні, котрої ніхто не очікував.

"Я взагалі не забобонна людина, але не можна ігнорувати той факт, що Зеленський якоюсь мірою приносить нещастя. Поїхав до Омана – там помер султан (Кабус бен Саїд. – Ред.), поїхав до Сполучених Штатів – Трампу оголосили імпічмент, поїхав до Парижу – там згорів Собор Паризької Богоматері. Ознаки його нефартовості таки є. Можна було би ігнорувати, але збіг обставин дивний. Раніше він хоча би подорожував і розносив цей негатив по іншим країнам, а тепер два місяці не виїжджає і всі негаразди накопичуються тут у нас. Це так, жартома. Але в кожному жарті є доля правди", – зазначив ексдипломат.

Володимир Зеленський на зустрічі з султаном Оману www.pravda.com.ua

Повну версію інтерв’ю з Дмитром Чекалкіним на OBOZREVATEL читайте найближчими днями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський опинився у кадровій безвиході: дійшло до його готовності працювати з людьми, з яких він "знущався" в часи акторської кар'єри.

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