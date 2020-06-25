Зеленський – не указ? В УЗ зізналися у зриві обіцяного президентом ПЛР-тестування медиків

У державній компанії "Укрзалізниця" проігнорували указ президента Володимира Зеленського про захист медичних працівників.

У відповіді на запит OBOZREVATEL представники УЗ зізналися: закупівлю тестів і тестування співробітників у компанії не проводили.

Інформаційний запит до "Укрзалізниці" OBOZREVATEL надіслав 15 червня, після того, як стало відомо про повний зрив ПЛР-тестування у відомчих лікарнях УЗ. Співробітники цих лікарень заявили, що нещодавно призначений керівник Центру громадського здоров'я УЗ Наталя Білинська, коли вони зверталися до неї з питанням щодо того, коли ж компанія почне виконувати обіцянку президента щодо захисту медиків, заявляла, що вони повинні купувати тести власним коштом.

У запиті ми попросили керівництво УЗ розповісти про те, скільки ПЛР-тестів було закуплено за весь час карантину, скільки грошей на це було витрачено, скільки тестувань було проведено для співробітників відомчих лікарень і чи відповідає дійсності інформація про те, що їх змушували купувати тести за свої гроші. В якості додаткового питання ми поцікавилися закупівлями обладнання для залвзничних лікарень за останні місяці.

Це питання було викликано, перш за все, через інформацію, яка з'явилася в публічному просторі, про те, що укладення договорів з переможцями тендерів блокується на рівні керівництва ЦОЗ і відбувається винятково після проведення його керівницею, Наталією Білинською, особистих зустрічей з представниками компаній-переможців, що може свідчити про наявності корупційної складової.

Однак посадовці, які готували відповідь на запит, дуже своєрідно розуміють законодавство, яке зобов'язує їх давати відповіді на журналістські запити. З 4 масштабних питань в запиті вони порахували цілком достатнім частково відповісти лише на останній з них – і перерахували номера тендерів на сайті "Прозорро" – без розшифровки, що саме, коли і за скільки було закуплено.

Цікава деталь: під відповіддю стоїть підпис голови ЦОЗ Наталії Білинської, дії або бездіяльність якої і послужило приводом для відправлення запиту.

Інформація ж з приводу ПЛР-тестів у відповіді УЗ вмістилася в одне речення: "Обладнання та витратні матеріали для проведення ПЛР-тестування у відомчих лікарнях товариства не закуповувалися".

OBOZREVATEL переконаний: в умовах постійно зростаючої кількості нових фіксованих випадків коронавірусної хвороби (останній рекорд – 940 випадків за добу – був зафіксований вранці 24 червня) своєчасне масове тестування медичних працівників, які щодня контактують з великою кількістю людей, стає особливо важливим. Тим більше, що кожен п'ятий із захворілих COVID-19 в Україні – співробітник системи охорони здоров'я. Адже саме медики більше за інших ризикують заразитися хворобою, яку людство досі не навчилося лікувати.

Такої ж думки дотримується і керівництво країни. Перші особи держави, включаючи президента України Володимира Зеленського, неодноразово наголошували на необхідності своєчасного тестування медиків. Глава держави також підписав ухвалений Верховною Радою закон про посилення захисту медиків.

Але в УЗ, схоже, вирішили, що можуть проігнорувати державну стратегію протидії епідемії коронавірусу. Так само так само, як в компанії порахували можливим надіслати знущальну відписку на інформаційний запит OBOZREVATEL – при тому, що закон зобов'язує їх надавати запитувану ЗМІ інформацію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: об'єднана профспілка залізничних лікарень попросила у Зеленського допомоги і захисту. У зареєстрованій на сайті президента петиції медики розповіли про катастрофічну ситуацію з проведенням закупівель для відомчих лікарень УЗ, повний зрив анонсованої державою програми захисту медиків від коронавірусу і організації ПЛР-тестування, а також попросили не допустити можливого продажу за безцінь лікарень УЗ.

За даними медиків, подібні плани може виношувати чинна керівниція УОЗ УЗ Наталя Білинська, яка, як випливає з петиції, всіляко перешкоджає нормальній роботі медиків на залізниці.

Члени профспілки застерігають: у разі знищення системи відомчих лікарень держава зіткнеться з величезною проблемою: на сьогодні тільки вони здатні проводити сотні тисяч щоденних медоглядів працівників УЗ в рік, які є обов'язковою умовою допуску машиністів і представників інших спеціальностей до роботи. А від цього залежить життя всіх пасажирів, які користуються послугами державної залізниці.