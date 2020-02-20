Тут багато хайпу на ФБ з приводу ситуації з евакуацією українців з Вуханю...

Але висновок тут просто ТРАГІЧНИЙ!

ДЕРЖАВА НЕКЕРОВАНА!!! УКРАЇНА, КОЖЕН ЇЇ ГРОМАДЯНИН СЬОГОДНІ ЗНАХОДИТЬСЯ В НЕБЕЗПЕЦІ!!!

Вся епопея з евакуацією:

1,5 місячне "розроблення плану евакуації",

багатотижневий пошук Урядом 11 млн гривень на літак (200 млн. для партії Слуга народу вони швидко знайшли),

потім пошук самого літака;

повний провал комунікаційної компанії;

розгубленість і безпорадність новопризначених глав обласних адміністрацій;

оце безкінечне кружляння літака з виснаженим екіпажем і нашими співгромадянами на борту над Україною

- просто ще раз переконала всіх нас В ПОВНІЙ ІМПОТЕНЦІЇ НИНІШНЬОЇ ВЛАДИ на всіх рівнях!!!

Ми всі, от саме зараз, в цю мить, побачили на власні очі: будь яка кризова ситуація, надзвичайна подія, епідемія, стихійне лихо, наступ російських військ, - ЦЯ ВЛАДА НЕ ЗДАТНА ЗАХИСТИТИ КРАЇНУ ТА НАШИХ ЛЮДЕЙ!

Що робити? УСВІДОМИТИ ВСІМ НАМ ЦЕЙ ДОКОНАНИЙ ФАКТ!

Гуртуватися, готуватися і не опускати рук,

бо все буде .... УКРАЇНА!!

Точно кажу!!

P.S. Остання реакція Зеленського ще раз підтверджує мої слова: повне нерозуміння ситуації!!! Замість того, щоби звинувачувати в "паніці та неадекватності" українців, краще би оцінив діяльність свого Уряду та призначених своїми указами глав обласних адміністрацій, які власне і стали ПРИЧИНОЮ напруги в суспільстві‼️

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