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11 жовтня • оновлено в 03:31
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"Сомалі якесь!" Зеленський не пустив Скабєєву на марафон: вона огризнулася

9.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього немає часу спілкуватися з російськими ЗМІ, які відкрито виступають проти нашої країни, і викликав гнів у пропагандистки Кремля Ольги Скабєєвої.

Відповідна його заява пролунала під час пресмарафону, який влаштували в четвер, 10 жовтня в Kyiv Food Market.

"У мене немає часу відповідати всім ЗМІ, які налаштовані не тепло до незалежності України, з якої б країни вони не були. У нас різна позиція з приводу нашої незалежності, нашої території, наших людей. Тому який може бути діалог?" – обурився він.

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Зеленський не пустив Скабєєву на марафон: вона огризнулася

Зеленський не пустив Скабєєву на марафон: вона огризнулася

Таким чином Зеленський відповів на питання, чи можливе його спілкування з пропагандистськими ЗМІ. Зокрема, прозвучала назва "60 минут" – програми, яку веде Скабєєва.

Пропагандистка, якій відмовили в акредитації на пресмарафон, відреагувала на слова президента України в своєму Telegram-каналі.

"Давайте поговоримо нарешті. А то якась дурість: чого ми з Вами через посередників? Що стосується Вашого пояснення,мовляв, візит до Києва не є для нас "безпечним",то, погодьтеся, президент країнивін же ж не дарма президент. І може (напевно) забезпечити безпеку на своїй території. Інакше, якесь Сомалі", – "вибухнула" вона.

"Загалом, наша пропозиція чинна. Ми готові спілкуватися! А Ви? Можемо на нейтральній, наприклад, території. Ну або Ви приїжджайте до нас. У нас безпечно!" – написала Скабєєва.

"Сомалі якесь!" Зеленський не пустив Скабєєву на марафон: вона огризнулася

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський у США яскраво осадив чоловіка Скабєєвої Євгена Попова.

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Читайте всі новини по темі "Пресмарафон Володимира Зеленського" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пресмарафон Володимира Зеленського російська пропаганда
Особи
Володимир Зеленський Ольга Скабєєва
Місце
Україна
Тег
пропаганда
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Тарас Бор
Тарас Бор
Скабеева,п*здуй в Сомали.Там тебя ждут.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Ну для этой с/укабеевой это природно - рефлексировать своей ватным нутром на правду. Отличный экземпляр существа для вивисектора Павлова.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну так то она права. Вислоухий Цимбалюк задаёт любые вопросы Путину и пристает к Захаровой на ее брифингах.
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