Зеленський назвав умову повного локдауну в Україні

Президент Володимир Зеленський вважає, що локдаун в Україні можливий при 15 000 випадків коронавірусу (COVID-19) на добу.

Як повідомляє "Сегодня", в інтерв'ю телеканалам він сказав, що жорсткий карантин недоцільний, оскільки це зупинить країну.

"Відносно локдауна, я хочу всіх заспокоїти. Ми всі розуміємо, що будь-який локдаун повністю зупинить нашу економіку – це страшно, це небезпечно і на сьогоднішній день, я вважаю, неможливо і недоцільно", – зазначив Зеленський.

За його словами, влада на початку епідемії розглядала варіант введення жорсткого карантину при 5000 нових хворих на добу.

"Десь місяць тому ми вважали, що при 9500 хворих в день наша медицина зупиниться – не вистачатиме ліжок в інфекційних лікарнях, і не буде вистачати медиків. І Степанов (глава МОЗ Максим Степанов, – ред.) тут правий, що на сьогоднішній день при 15 000 ми можемо ввести локдаун, але це не про ліжко-місця... Ми не можемо збільшити кількість лікарів,.. не можуть мільйони лікарів раптом з'явитися в Україні", – підкреслив президент.

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