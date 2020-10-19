Зеленський назвав умови повернення до жорсткого карантину в Україні

В Україні введуть жорсткий карантин, якщо добовий приріст нових інфікованих коронавірусом перевищить 9,5 тисячі осіб.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій 19 жовтня, повідомляється на сайті глави держави. За його словами, така кількість стане критичною для медсистеми країни.

"Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9 500 щоденних заражень коронавірусом. Якщо мати більш ніж 9 500 інфікованих щодоби, ми будемо змушені вводити жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни і буде дуже складно всім", – сказав Зеленський.

Також президент закликав духовенство допомогти в боротьбі з поширенням пандемії. Зокрема, організовувати релігійні заходи таким чином, щоб максимально зменшити скупчення людей і збільшити соціальну дистанцію. Наприклад, проводити богослужіння в онлайн-режимі.

Зеленський закликав духовенство допомогти в боротьбі з пандемією. Офіс президента України

"Ми можемо знизити кількість заражених і померлих, якщо зменшимо перебування громадян, особливо похилого віку, в місцях масового скупчення людей. Йдеться не тільки про церкви, а й про будь-яких приміщення та заходи", – пояснив Зеленський.

Зі свого боку представники церков і релігійних організацій заявили, що максимально дотримуються і дотримуватимуться рекомендацій під час карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав імовірним продовження карантину в країні після Нового року.