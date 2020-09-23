Зеленський назвав причиною сплеску COVID-19 в Україні втому людей і великі вечірки

Президент Володимир Зеленський вважає, що причини зростання захворюваності на коронавірус в Україні такі ж, як і в інших країнах.

Люди втомилися від карантину і емоційної напруги, заявив він в інтерв'ю словацькому виданню Hospodárske noviny, яке опубліковано на сайті глави держави.

"Люди втомилися від загрози COVID-19, від карантинних обмежень та постійного емоційного напруження. Вони хочуть повернутися до звичного життя", – сказав глава держави.

Зеленський додав, що найбільше спалахів коронавірусу зафіксовано на вечірках, концертах, весіллях, в клубах, під час релігійних обрядів.

"На початку цієї кризи ми відреагували дуже оперативно. За рахунок карантину нам вдалося не допустити великого удару пандемії, як це було, наприклад, в Італії чи Іспанії. Зараз у нас в країні діє адаптивний карантин, який дає можливість гнучко реагувати на виклики в тому чи іншому місці", – зазначив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 23 вересня в Україні офіційно було підтверджено 184 734 випадки коронавірусної інфекції. З них 3497 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 3705 чоловік (+63 за добу), а 81 670 пацієнтів (+1769) повністю побороли хворобу.