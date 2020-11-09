Зеленський назвав попередній термін дії карантину вихідного дня

Борис Бондар Суспільство 15:36, 9.11.2020 Оновлено: 16:21, 9.11.2020

Тимчасовий карантинний режим на вихідні дні приблизно на кілька тижнів допоможе уникнути локдауну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомила пресслужба глави держави. За його словами, за кілька тижнів в Україні має з'явиться близько ста тисяч нових ліжок для хворих на коронавірусну хворобу.

"Так ми уникнемо великого збільшення хворих і встигнемо підготувати необхідну кількість ліжок. Збільшення кількості ліжок, носіння масок і тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що такий сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим.

Карантин вихідного дня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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