Зеленський назвав попередній термін дії карантину вихідного дня
Обмеження дозволять уникнути великого збільшення хворих
Президент заявив, що вони дадуть хороший ефект
Тимчасовий карантинний режим на вихідні дні приблизно на кілька тижнів допоможе уникнути локдауна.
Про це, заявив президент України Володимир Зеленський, повідомила пресслужба глави держави. За його словами, за кілька тижнів в Україні має з'явиться близько ста тисяч нових ліжок для хворих на коронавірусні хворобу.
"Таким чином ми уникнемо великого збільшення хворих і встигнемо підготувати необхідну кількість ліжок. Збільшення кількості ліжок, носіння масок і тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект", – сказав Зеленський.
Він також зазначив, що такий сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
з 9 листопада в Україні почало діяти нове карантинне зонування. Усі населені пункти тепер розділені тільки між "червоною" та "помаранчевою" зонами.
Крім того, через стрімке поширення коронавірусної інфекції в Україні вирішили посилити заходи безпеки – ввести жорсткий карантин вихідного дня.
Нагадаємо, станом на ранок 9 листопада в Україні офіційно підтверджено 469 018 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 687 виявлено за минулу добу.