Зеленський назвав попередній термін дії карантину вихідного дня

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
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  • Обмеження дозволять уникнути великого збільшення хворих

  • Президент заявив, що вони дадуть хороший ефект

Зеленський розповів про карантин на вихідних

Тимчасовий карантинний режим на вихідні дні приблизно на кілька тижнів допоможе уникнути локдауна.

Про це, заявив президент України Володимир Зеленський, повідомила пресслужба глави держави. За його словами, за кілька тижнів в Україні має з'явиться близько ста тисяч нових ліжок для хворих на коронавірусні хворобу.

"Таким чином ми уникнемо великого збільшення хворих і встигнемо підготувати необхідну кількість ліжок. Збільшення кількості ліжок, носіння масок і тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що такий сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим.

Карантин вихідного дня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКоронавірусКарантин в УкраїніВолодимир Зеленський