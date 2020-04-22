Зеленський назвав новий виклик для України у боротьбі з COVID-19

Гліб Іванов Суспільство 14:07, 22.04.2020 Оновлено: 14:37, 22.04.2020

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступним викликом для України у боротьбі з розповсюдженням коронавірусу COVID-19 стануть травневі свята.

Про це він заявив на щоденній нараді з представниками уряду та правоохоронних органів щодо подолання епідемії COVID-19, сказано на сайті його пресслужби. Глава держави припустив, що порівняно велика кількість захворілих за останню добу – 467 осіб – може бути відлунням Великодніх свят.

"Система відстежування поширення епідемії у нас налагоджена добре. Систему допомоги ми постійно покращуємо. Наступним нашим викликом будуть травневі свята. Сподіваюся, ми пройдемо їх спокійно, без великих скупчень людей", – сказав Зеленський.

president.gov.ua

Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Організація Об’єднаних Націй виділяє країнам, які того потребують, кошти для боротьби з коронавірусом. Україна має отримати 140 мільйонів доларів.

"Ми зараз розглядаємо варіанти, куди мають піти ці гроші. Думаємо, що їх варто спрямувати на області, які розташовані біля лінії розмежування", – зазначив прем’єр-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента зафіксували один випадок підозри на коронавірус – дівчину госпіталізували.

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