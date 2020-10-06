Зеленський нагородив медалями усіх курсантів та екіпаж з Ан-26

Вікторія Довгань Суспільство 12:35, 6.10.2020 Оновлено: 12:35, 6.10.2020

Президент України Володимир Зеленський нагородив медаллю "За військову службу Україні" 26 загиблих в катастрофі Ан-26 під Харковом та одного курсанта, котрий вижив.

Відповідний указ №421/2020 глава держави підписав 6 жовтня. Документ оприлюднили на офіційному сайті президента України.

"За самовіддане служіння українському народові, зразкове виконання військового обов’язку постановляю: нагородити медаллю "За військову службу Україні", – йдеться у ньому.

Також в указі є повний список захисників, удостоєних високої нагороди. Зазначимо, що 26 Героям вона присвоєна посмертно.

  • Андрущенко Дмитро Романович (посмертно) – молодший сержант

  • Бойко Олександр Анатолійович (посмертно) – солдат

  • Булій Ростислав Володимирович (посмертно) – солдат

  • Вільховий Віталій Богданович (посмертно) – солдат

  • Добреля Дмитро Денисович (посмертно) – капітан

  • Донець Дмитро Євгенович (посмертно) – солдат

  • Дудла Артем Михайлович (посмертно) – солдат

  • Зибюк Костянтин Олегович (посмертно) – солдат

  • Золочевський В’ячеслав Віталійович – солдат

  • Іванов Євгеній Сергійович (посмертно) – прапорщик

  • Кишеня Богдан В'ячеславович (посмертно) –

    майор

  • Клевець Олександр Олександрович (посмертно) – солдат

  • Козаченко Олег Михайлович (посмертно) – старший лейтенант

  • Корчовський Роман Олександрович (посмертно) – старший сержант

  • Матвійчук Богдан Миколайович (посмертно) – солдат

  • Микитченко Микола Анатолійович (посмертно) – сержант

  • Мсуя Ашраф Азізович (посмертно) – старший лейтенант

  • Олабін Володимир Вадимович (посмертно) – солдат

  • Остапенко Олексій Георгійович (посмертно) – капітан

  • Померанцев Андрій Андрійович (посмертно) – солдат

  • Роспотнюк Андрій Юрійович (посмертно) – солдат

  • Скоробогатько Євген Іванович (посмертно) – старший солдат

  • Скочков Олександр Ігорович (посмертно) – солдат

  • Студінський Дмитро Віталійович (посмертно) – солдат

  • Хом’ячук Максим Володимирович (посмертно) – солдат

  • Шеремет Руслан Едуардович (посмертно) – солдат

  • Широчук Олег Миколайович (посмертно) – прапорщик

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня Зеленський відвідав Харків, де на Площі Свободи відбулася церемонія прощання із загиблими в катастрофі під Чугуєвом. Разом з президентом на жалобний захід прибула і перша леді Олена Зеленська.

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