Зеленський нагородив медалями усіх курсантів та екіпаж з Ан-26
Президент України Володимир Зеленський нагородив медаллю "За військову службу Україні" 26 загиблих в катастрофі Ан-26 під Харковом та одного курсанта, котрий вижив.
Відповідний указ №421/2020 глава держави підписав 6 жовтня. Документ оприлюднили на офіційному сайті президента України.
"За самовіддане служіння українському народові, зразкове виконання військового обов’язку постановляю: нагородити медаллю "За військову службу Україні", – йдеться у ньому.
Також в указі є повний список захисників, удостоєних високої нагороди. Зазначимо, що 26 Героям вона присвоєна посмертно.
Андрущенко Дмитро Романович (посмертно) – молодший сержант
Бойко Олександр Анатолійович (посмертно) – солдат
Булій Ростислав Володимирович (посмертно) – солдат
Вільховий Віталій Богданович (посмертно) – солдат
Добреля Дмитро Денисович (посмертно) – капітан
Донець Дмитро Євгенович (посмертно) – солдат
Дудла Артем Михайлович (посмертно) – солдат
Зибюк Костянтин Олегович (посмертно) – солдат
Золочевський В’ячеслав Віталійович – солдат
Іванов Євгеній Сергійович (посмертно) – прапорщик
Кишеня Богдан В'ячеславович (посмертно) –
майор
Клевець Олександр Олександрович (посмертно) – солдат
Козаченко Олег Михайлович (посмертно) – старший лейтенант
Корчовський Роман Олександрович (посмертно) – старший сержант
Матвійчук Богдан Миколайович (посмертно) – солдат
Микитченко Микола Анатолійович (посмертно) – сержант
Мсуя Ашраф Азізович (посмертно) – старший лейтенант
Олабін Володимир Вадимович (посмертно) – солдат
Остапенко Олексій Георгійович (посмертно) – капітан
Померанцев Андрій Андрійович (посмертно) – солдат
Роспотнюк Андрій Юрійович (посмертно) – солдат
Скоробогатько Євген Іванович (посмертно) – старший солдат
Скочков Олександр Ігорович (посмертно) – солдат
Студінський Дмитро Віталійович (посмертно) – солдат
Хом’ячук Максим Володимирович (посмертно) – солдат
Шеремет Руслан Едуардович (посмертно) – солдат
Широчук Олег Миколайович (посмертно) – прапорщик
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня Зеленський відвідав Харків, де на Площі Свободи відбулася церемонія прощання із загиблими в катастрофі під Чугуєвом. Разом з президентом на жалобний захід прибула і перша леді Олена Зеленська.