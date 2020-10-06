Зеленський нагородив медалями усіх курсантів та екіпаж з Ан-26

Президент України Володимир Зеленський нагородив медаллю "За військову службу Україні" 26 загиблих в катастрофі Ан-26 під Харковом та одного курсанта, котрий вижив.

Відповідний указ №421/2020 глава держави підписав 6 жовтня. Документ оприлюднили на офіційному сайті президента України.

"За самовіддане служіння українському народові, зразкове виконання військового обов’язку постановляю: нагородити медаллю "За військову службу Україні", – йдеться у ньому.

Також в указі є повний список захисників, удостоєних високої нагороди. Зазначимо, що 26 Героям вона присвоєна посмертно.

Андрущенко Дмитро Романович (посмертно) – молодший сержант

Бойко Олександр Анатолійович (посмертно) – солдат

Булій Ростислав Володимирович (посмертно) – солдат

Вільховий Віталій Богданович (посмертно) – солдат

Добреля Дмитро Денисович (посмертно) – капітан

Донець Дмитро Євгенович (посмертно) – солдат

Дудла Артем Михайлович (посмертно) – солдат

Зибюк Костянтин Олегович (посмертно) – солдат

Золочевський В’ячеслав Віталійович – солдат

Іванов Євгеній Сергійович (посмертно) – прапорщик

Кишеня Богдан В'ячеславович (посмертно) – майор

Клевець Олександр Олександрович (посмертно) – солдат

Козаченко Олег Михайлович (посмертно) – старший лейтенант

Корчовський Роман Олександрович (посмертно) – старший сержант

Матвійчук Богдан Миколайович (посмертно) – солдат

Микитченко Микола Анатолійович (посмертно) – сержант

Мсуя Ашраф Азізович (посмертно) – старший лейтенант

Олабін Володимир Вадимович (посмертно) – солдат

Остапенко Олексій Георгійович (посмертно) – капітан

Померанцев Андрій Андрійович (посмертно) – солдат

Роспотнюк Андрій Юрійович (посмертно) – солдат

Скоробогатько Євген Іванович (посмертно) – старший солдат

Скочков Олександр Ігорович (посмертно) – солдат

Студінський Дмитро Віталійович (посмертно) – солдат

Хом’ячук Максим Володимирович (посмертно) – солдат

Шеремет Руслан Едуардович (посмертно) – солдат

Широчук Олег Миколайович (посмертно) – прапорщик

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня Зеленський відвідав Харків, де на Площі Свободи відбулася церемонія прощання із загиблими в катастрофі під Чугуєвом. Разом з президентом на жалобний захід прибула і перша леді Олена Зеленська.