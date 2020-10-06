Зеленський нагородив медалями усіх курсантів та екіпаж з Ан-26
Катастрофа Ан-26 25 вересня забрала життя 19 курсантів та 7 членів екіпажу
Вижити вдалося лише В'ячеславу Золочевському
Міноборони пообіцяло, що виплатить сім'ям загиблих по 1,5 млн грн після отримання висновків слідства
Президент України Володимир Зеленський нагородив медаллю "За військову службу Україні" 26 загиблих в катастрофі Ан-26 під Харковом та одного курсанта, котрий вижив.
Відповідний указ №421/2020 глава держави підписав 6 жовтня. Документ оприлюднили на офіційному сайті президента України.
"За самовіддане служіння українському народові, зразкове виконання військового обов’язку постановляю: нагородити медаллю "За військову службу Україні", – йдеться у ньому.
Також в указі є повний список захисників, удостоєних високої нагороди. Зазначимо, що 26 Героям вона присвоєна посмертно.
Андрущенко Дмитро Романович (посмертно) – молодший сержант
Бойко Олександр Анатолійович (посмертно) – солдат
Булій Ростислав Володимирович (посмертно) – солдат
Вільховий Віталій Богданович (посмертно) – солдат
Добреля Дмитро Денисович (посмертно) – капітан
Донець Дмитро Євгенович (посмертно) – солдат
Дудла Артем Михайлович (посмертно) – солдат
Зибюк Костянтин Олегович (посмертно) – солдат
Золочевський В’ячеслав Віталійович – солдат
Іванов Євгеній Сергійович (посмертно) – прапорщик
Кишеня Богдан В'ячеславович (посмертно) –
майор
Клевець Олександр Олександрович (посмертно) – солдат
Козаченко Олег Михайлович (посмертно) – старший лейтенант
Корчовський Роман Олександрович (посмертно) – старший сержант
Матвійчук Богдан Миколайович (посмертно) – солдат
Микитченко Микола Анатолійович (посмертно) – сержант
Мсуя Ашраф Азізович (посмертно) – старший лейтенант
Олабін Володимир Вадимович (посмертно) – солдат
Остапенко Олексій Георгійович (посмертно) – капітан
Померанцев Андрій Андрійович (посмертно) – солдат
Роспотнюк Андрій Юрійович (посмертно) – солдат
Скоробогатько Євген Іванович (посмертно) – старший солдат
Скочков Олександр Ігорович (посмертно) – солдат
Студінський Дмитро Віталійович (посмертно) – солдат
Хом’ячук Максим Володимирович (посмертно) – солдат
Шеремет Руслан Едуардович (посмертно) – солдат
Широчук Олег Миколайович (посмертно) – прапорщик
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня Зеленський відвідав Харків, де на Площі Свободи відбулася церемонія прощання із загиблими в катастрофі під Чугуєвом. Разом з президентом на жалобний захід прибула і перша леді Олена Зеленська.