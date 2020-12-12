Зеленський нагородив Марківа орденом "За мужність"

Ольга Ліпич, Гліб Іванов Суспільство 18:22, 12.12.2020 Оновлено: 19:38, 12.12.2020

Президент України Володимир Зеленський нагородив нацгвардійця Віталія Марківа, якого повністю виправдав італійський суд, орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Як повідомили на сайті президента, відповідний указ № 563/2020, глава держави підписав 12 грудня. Відзначається, що клопотання було направлено Міністерством внутрішніх справ України.

"У День Сухопутних військ, коли Україна вшановує своїх героїв, які стоять на захисті свободи і незалежності нашої держави, та дякує їм за гідну службу, Віталій Марків нагороджений за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні", – сказано у повідомленні.

Зеленський наголосив, що справедливе рішення у справі Марківа та його звільнення – це також перемога України на міжнародному рівні.

"Українська держава і я особисто будемо завжди відстоювати права наших громадян та завжди допомагатимемо їм повернутися додому, в якій би частині світу вони не потрапили в біду. Ми будемо боротися за кожного нашого громадянина – це один з моїх базових принципів", – сказав президент.

Що відомо про справу Марківа?

  • 30 червня 2017 року українського нацгвардійця затримали в аеропорту Болоньї (Італії) за звинуваченням у вбивстві.

  • Суд італійського міста Павія вирішив, що у 2014-му на Донбасі доброволець Марків навмисне скоригував мінометний вогонь по групі журналістів у цивільному, серед яких був італієць Андреа Роккеллі.

  • Рішенням суду першої інстанції 12 липня 2019 року українця засудили до 24 років в'язниці.

  • Рік по тому Апеляційний суд Мілана повністю виправдав його.

  • 4 листопада нацгвардієць повернувся в Україну.

У перші години після звільнення Марків заявляв, що неодмінно продовжить служити й захищати Україну. Він сказав, що планує повернутися в рідний батальйон імені Кульчицького – до побратимів, які були поруч на Майдані, на фронті та навіть у залі італійського суду.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Марків, який повернувся на батьківщину після повного виправдання та звільнення з італійського ув'язнення, привіз із собою близько 20 кілограмів листів з України. Він зазначив, що "всі абсолютно привіз із собою". За його словами, це було найголовніше, що він забрав із в'язниці.

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