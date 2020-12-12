Зеленський нагородив Марківа орденом "За мужність"
Президент України Володимир Зеленський нагородив нацгвардійця Віталія Марківа, якого повністю виправдав італійський суд, орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Як повідомили на сайті президента, відповідний указ № 563/2020, глава держави підписав 12 грудня. Відзначається, що клопотання було направлено Міністерством внутрішніх справ України.
"У День Сухопутних військ, коли Україна вшановує своїх героїв, які стоять на захисті свободи і незалежності нашої держави, та дякує їм за гідну службу, Віталій Марків нагороджений за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні", – сказано у повідомленні.
Зеленський наголосив, що справедливе рішення у справі Марківа та його звільнення – це також перемога України на міжнародному рівні.
"Українська держава і я особисто будемо завжди відстоювати права наших громадян та завжди допомагатимемо їм повернутися додому, в якій би частині світу вони не потрапили в біду. Ми будемо боротися за кожного нашого громадянина – це один з моїх базових принципів", – сказав президент.
Що відомо про справу Марківа?
30 червня 2017 року українського нацгвардійця затримали в аеропорту Болоньї (Італії) за звинуваченням у вбивстві.
Суд італійського міста Павія вирішив, що у 2014-му на Донбасі доброволець Марків навмисне скоригував мінометний вогонь по групі журналістів у цивільному, серед яких був італієць Андреа Роккеллі.
Рішенням суду першої інстанції 12 липня 2019 року українця засудили до 24 років в'язниці.
Рік по тому Апеляційний суд Мілана повністю виправдав його.
4 листопада нацгвардієць повернувся в Україну.
У перші години після звільнення Марків заявляв, що неодмінно продовжить служити й захищати Україну. Він сказав, що планує повернутися в рідний батальйон імені Кульчицького – до побратимів, які були поруч на Майдані, на фронті та навіть у залі італійського суду.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Марків, який повернувся на батьківщину після повного виправдання та звільнення з італійського ув'язнення, привіз із собою близько 20 кілограмів листів з України. Він зазначив, що "всі абсолютно привіз із собою". За його словами, це було найголовніше, що він забрав із в'язниці.