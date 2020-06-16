Зеленський нагородив 17-річного хлопця, який врятував п'ятьох дітей від вибуху

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня 17-річного Олександра Гаркуша, який врятував життя п'ятьох дітей.

Хлопець відкинув боєприпас, який підпалили діти, і отримав осколкові поранення. Після цього він два тижні перебував у реанімації і переніс переніс кілька операцій, повідомляє "Армія Inform".

"Ми пишаємося нашим вихованцем і його сміливим вчинком. Юнак – син військового, ветерана АТО, зараз наполегливо готується до вступу в один з військових вузів Міністерства оборони України і мріє стати офіцером. Днями для Саші надійшла добра новина. Президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом "За мужність" III ступеня ", – розповів заступник начальника Криворізького ліцею-інтернату з виховної роботи, полковник Олександр Супрун.

Подія сталася ще влітку 2019 року в селищі Пашена Балка Дніпропетровської області. Хлопець побачив, що діти підпалили боєприпас. Оскільки поруч дорослих не було, Олександр кинувся на допомогу дітям, вихопив боєприпас і спробував відкинути подалі, але він вибухнув у нього в руках.

В результаті Гаркуша провів два тижні в реанімації, переніс кілька операцій, лікувався і проходив реабілітацію. Також він успішно закінчив навчання в ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські пропагандисти спробували перекрутити історію про хлопчика і заявили, що він нібито вирішив підірвати дітей-"сепарів", кинувши гранату в пісочницю.