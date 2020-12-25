Зеленський: ми зрозуміли, що в Україні немає медичної системи

Пандемія коронавірусу показала, що медична реформа в Україні виявилася провальною.

Як сказав в інтерв’ю "Фокусу" президент України Володимир Зеленський, на початку пандемії органи влади діяли інтуїтивно, а професіоналами в цьому питанні стали тільки тому, що "мало спали і дуже багато працювали".

"Нам вдалося збити першу хвилю вірусу, але ми точно зрозуміли, що в країні немає системної медицини", – зазначив він.

Водночас Зеленський не став оцінювати діяльність колишніх очільників Міністерства охорони здоров’я Уляни Супрун та Зоряни Скалецької.

"Забудемо про це і просто подивимося, що є в Україні. Історія зі скороченням лікарень. Слава богу, що у нас така бюрократія і ми такі менеджери, що не встигли відповідно до планів реформи закрити лікарні. І всі вони працюють", – додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова, свідчать про те, що високі ціни на ліки є головною проблемою для українців у сфері охорони здоров'я. Нею переймаються майже вдвічі більше громадян, ніж питанням відповідальності лікарів за здоров'я пацієнтів.

У червні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що другий етап медреформи в Україні триватиме.