Зеленський: ми маємо дякувати захисникам щодня, а не лише 14 жовтня

Президент Володимир Зеленський 14 жовтня привітав воїнів з Днем захисника України.

Глава держави взяв участь в урочистій церемонії на території Маріїнського палацу в Києві (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Шановні воїни! Наші захисники, наші герої! Сьогодні для кожного українця надзвичайно важливий та дійсно великий день – День захисника України. День відважних та незламних, день мужніх та непереможних. День тих, завдяки кому ми знаходимось тут, на своїй землі, під своїми синьо-жовтими прапорами, у своїй вільній та незалежній Україні. День тих, хто впродовж століть боронив нашу землю, а у 2014 році захистив Україну від російської агресії", – сказав президент.

Володимир Зеленський. Скріншот

На заході склали присягу ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, а також були присвоєні почесні найменування бойовим військовим частинам.

Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі у Києві. У церемонії також взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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