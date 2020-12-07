Зеленський має намір розв'язати питання з локдауном в Україні у вівторок – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 грудня, збере нараду, під час якої розв'язуватиметься питання з локдауном в Україні.

Про це пише Telegram-канал "Легітимний" із посиланням на свої джерела. Зазначається, що на ньому планують визначитися, чи посилювати карантин із 2 січня.

Зокрема, плануються три сценарії розвитку подій.

Перший – відкласти заяву на тиждень й почекати, можливо, локдаун вдасться відкласти або взагалі не вводити.

Другий – заявити про підготовку, але з можливим перенесенням на більш пізню дату.

Третій – заявити відразу про введення локдауну 2 січня.

Нагадаємо, раніше джерела OBOZREVATEL повідомили, що Зеленський намір посилити карантин в Україні тільки з 2 січня 2021 року, щоб дати можливість зіркам, зокрема "Кварталу 95", відпрацювати новорічні корпоративи.

Зауважимо, що на 22 грудня в Києві заплановано концерт "Вечірнього кварталу", який має відбутися в культурному центрі Freedom Hall.

Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данилов висловив переконання, що локдауну уникнути не вдасться, питання тільки в тому, коли його вводити – у грудні чи січні.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що в грудні жорсткого карантину не буде, а ось у січні ймовірність його введення дуже велика. Відповідно, його висловлювання збіглися з отриманою раніше інформацією про артистів.

Раніше OBOZREVATEL вивчив прогнози Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров'я, статистику щодо коронавірусу в Україні і в світі, а також підготував дві моделі розвитку ситуації, залежно від термінів введення карантину. Згідно з інфографікою, наслідки в разі зволікання з карантином будуть сумними вже в грудні.

Локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Його можуть ввести на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв оприлюднити повний перелік можливих обмежень під час жорсткого карантину на засіданні Кабінету міністрів 9 грудня.