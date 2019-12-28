Зеленський і Порошенко привітають українців із Новим роком: де і на якому каналі дивитися

Президент України Володимир Зеленський і його попередник на цій посаді Петро Порошенко уже записали свої привітання для українців із Новим 2020-м роком.
Почути й побачити їх можна буде по телевізору 31 грудня о 23:55. Про те, хто і на якому саме каналі вітатиме, повідомляє "РБК-Україна".
Так, привітання з Новим роком чинного глави держави Володимира Зеленського вийде на "1+1". Так зазначено у телепрограмі каналу на офіційному сайті. До показу новорічного привітання президента традиційно долучаться й інші центральні канали.
Зеленський і Порошенко записали новорічні привітання для українців
Водночас ЗМІ поширюють інформацію про те, що п'ятий президент Петро Порошенко в цей самий час теж має намір вітати жителів країни із Новим роком. Зазначається, що його промова лунатиме на телеканалі "Прямий". Щоправда, на сайті телепрограма вказана лише до 23:00 31 грудня.
Також відомо, що нинішній гарант святкуватиме Новий рік у державній резиденції "Синьогора", розташованій біля села Гута Івано-Франківської області. До речі, торік там же відзначав зимові свята й Петро Порошенко з родиною.
Крім Зеленського і його дружини, до "Синьогори" приїде голова АП Андрій Богдан зі своєю дівчиною Анастасією Слічною. Серед запрошених і всі заступники голови Офісу президента зі своїми дружинами. Під питанням лишається тільки, чи приїде туди прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський виконав новорічне бажання дев'ятирічної дівчинки Каті Щербак із Сєвєродонецька, подарувавши їй смартфон.
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