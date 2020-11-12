Зеленський і Єрмак мають легкі симптоми COVID-19, – Мендель

Прессекретарка президента України Юлія Мендель прокоментувала госпіталізацію Володимира Зеленського та глави ОПУ Андрія Єрмака в столичну "Феофанію".

Вона написала на своїй сторінці у Facebook, що обидва мають легкі симптоми захворювання. І попросила "не маніпулювати інформацією" про їхню хворобу.

"Логістичні рішення приймалися доволі швидко, Президент справді з Офісу вирушив додому, а звідти у вівторок (10 листопада, – ред.) перебрався до лікарні, адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією", – написала Мендель.

Вона наголосила, що обидва вже провели звідти кілька нарад, зокрема, Зеленський 10 листопада поспілкувався з канцлером Германії Ангела Меркель.

Інформацію про госпіталізацію Зеленського та Єрмака 12 листопада озвучив радник останнього Михайло Подоляк. За його словами, їх розмістили в ізольованих палатах. У палаті президента встановлено спеціальний зв'язок.

Прессекретарка президента прокоментувала стан його здоров’я Facebook Юлія Мендель

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов озвучив показання, при яких госпіталізують пацієнтів з коронавірусом. Це частота дихання 30 і більше дихальних рухів на хвилину (задишка), рівень сатурації при вимірюванні пульсоксиметром менше ніж 92%, порушення свідомості, середня течія хвороби з важкою супутньою патологією (артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, імуносупресивні стану, дихальна або серцево-судинна патологія, ниркова недостатність).

"Якщо у вас немає показань до госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома. До 80% людей з коронавірусом має легкий перебіг хвороби і їм не показана ніяка госпіталізація", – сказав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що наприкінці жовтня в Офісі президента України прокоментували нібито "спалах" коронавірусу серед заступників голови відомства Андрія Єрмака.