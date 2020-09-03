Зеленський доручив захистити лікарів, яких змушують приховувати зараження COVID-19

Головні лікарі ряду медичних установ в Україні змушують персонал приховувати інфікування COVID-19 на роботі, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень.

Про це доповіли президенту України Володимиру Зеленському на нараді, повідомила його пресслужба. Глава держави закликав МОЗ захистити медиків.

"Це небезпечна і неприпустима ситуація. Міністерство охорони здоров'я має невідкладно вжити заходів і захистити лікарів, яких керівництво лікарні змушує брехати і приховувати зараження коронавірусjv", – заявив Зеленський.

Він також поцікавився забезпеченням школярів засобами індивідуального захисту, оскільки до нього надходить багато інформації про їхню недостатню кількість в школах.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в обласних центрах такі заклади повністю забезпечені всім необхідним для захисту проти коронавирусної інфекції відповідно до розробленого урядом алгоритма для безпечного навчання в школах.

Президент зажадав прийняти до уваги інформацію щодо захисту дітей по всій Україні, а не тільки в обласних центрах.

За інформацією міністр охорони здоров'я України Максима Степанова, на 31 серпня коронавірусом в Україні заразився 11 261 медичний працівник. 84 медпрацівника померли, сім'ям 11 з них призначили страхові виплати від держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада на позачерговому засіданні 7 травня ухвалила законопроект, який удосконалить страхування медиків від коронавірусу COVID-19. Документ передбачає, що медики, які захворіли на COVID-19, прирівнюються до учасників бойових дій і отримують такі ж виплати.

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