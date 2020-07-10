Зеленський доручив Степанову навести лад із військовими шпиталями

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову навести лад із військовими шпиталями й лікуванням ветеранів АТО/ООС.

Як повідомляється на офіційному сайті президента, про це він заявив під час традиційної селекторної наради.

"Потрібно навести порядок із військовими госпіталями і програмами медичної допомоги для наших ветеранів. Я їжджу по областях і зустрічаюся з нашими героями. Вони скаржаться на високу вартість лікування, невиконання пільгових програм або навіть відсутність реабілітації", – сказав Зеленський.

Він закликав Степанова розібратися з функціонуванням програм, які вже існують.

"За необхідності створіть нову допомогу. Результати не змусять себе довго чекати, я впевнений", – додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Одеську область зустрівся з місцевими ветеранами та пообіцяв допомогти їм у вирішенні проблем.