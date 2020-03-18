Зеленський дав поради українцям, як уберегтися від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський озвучив рекомендації щодо того, як знизити ризик захворіти коронавірусом.

Поради глава держави перерахував ввечері в середу, 18 березня, в своєму новому відеозверненні.

"Також хочу нагадати всім українцям про важливі заходи профілактики та гігієни. Обов’язково мийте руки з милом не менше 30 секунд та обробляйте засобами на основі спирту. Особливо після контакту з тваринами та використання паперових грошей. Регулярно обробляйте антисептиком екран мобільного телефону, клавіатуру комп’ютера та ноутбука, ручки вхідних дверей. Регулярно робіть вологе прибирання та провітрюйте оселю.

Утримуйтеся від дотиків руками до обличчя – особливо до очей, носа та рота. Термічно обробляйте продукти. Не вживайте сире м'ясо, рибу та яйця. Рукостискання, обійми та поцілунки при зустрічі давайте прибережемо на потім. І найважливіше. Будь ласка, не займайтеся самолікуванням так званими перевіреними бабусиними методами. Якщо у вас є хоч найменші симптоми ГРВІ чи застуди – залишайтеся вдома та звертайтеся до сімейного лікаря", – закликав президент.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський закликав вірити лише офіційній статистиці щодо коронавірусу і заходів щодо боротьби з інфекцією. Станом на 18 березня, в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання, два з яких з летальним результатом.

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