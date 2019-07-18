Зеленський дав громадянство 9 іноземцям: хто вони

Президент України Володимир Зеленський надав українське громадянство дев'яти іноземцям, зокрема уродженцям Росії.

Відповідний указ №526 оприлюднено на сайті глави держави у четвер, 18 липня.

Семеро людей прийняті як особи, які становлять державний інтерес для країни, – Сергій Алєксєєвіч, Станіслав Гібадулін, Сергій Гноєвой, Нугзар Канделакі, Андрій Ковніренко, Микита Макєєв, Денис Прохоров.

Крім того, двоє людей – Олексій Сівохін і Дмитро Фомін – прийняті як особи, які мають видатні заслуги перед Україною.

Володимир Зеленський Пресслужба Офісу президента

Сергій Алєксєєвіч, 1994 року народження, уродженець Республіки Білорусь, який проживає у Хмельницькому;

Станіслав Гібадулін, 1990 року народження, уродженець Республіки Молдова, який проживає у Київській області;

Сергій Гноєвой, 1979 року народження, уродженець Російської Федерації, який проживає у Київській області;

Нугзар Канделакі, 1959 року народження, уродженець Грузії, який проживає в Івано-Франківську;

Андрій Ковніренко, 1987 року народження, уродженець Російської Федерації, який проживає у Києві;

Микита Макєєв, 1984 року народження, уродженець Російської Федерації, який проживає у Київській області;

Денис Прохоров, 1995 року народження, уродженець Республіки Білорусь, який проживає у Києві;

Олексій Сівохін, 1979 року народження, уродженець Російської Федерації, який проживає у Київській області;

Дмитро Фомін, 1971 року народження, уродженець Російської Федерації, який проживає у Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський надав українське громадянство особам, які захищали суверенітет і незалежність нашої країни.

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