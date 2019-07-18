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Зеленський дав громадянство 9 іноземцям: хто вони

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Президент України Володимир Зеленський надав українське громадянство дев'яти іноземцям, зокрема уродженцям Росії.

Відповідний указ №526 оприлюднено на сайті глави держави у четвер, 18 липня.

Семеро людей прийняті як особи, які становлять державний інтерес для країни, – Сергій Алєксєєвіч, Станіслав Гібадулін, Сергій Гноєвой, Нугзар Канделакі, Андрій Ковніренко, Микита Макєєв, Денис Прохоров.

Крім того, двоє людей – Олексій Сівохін і Дмитро Фомін – прийняті як особи, які мають видатні заслуги перед Україною.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Пресслужба Офісу президента

  • Сергій Алєксєєвіч, 1994 року народження, уродженець Республіки Білорусь, який проживає у Хмельницькому;

  • Станіслав Гібадулін, 1990 року народження, уродженець Республіки Молдова, який проживає у Київській області;

  • Сергій Гноєвой, 1979 року народження, уродженець Російської Федерації, який проживає у Київській області;

  • Нугзар Канделакі, 1959 року народження, уродженець Грузії, який проживає в Івано-Франківську;

  • Андрій Ковніренко, 1987 року народження, уродженець Російської Федерації, який проживає у Києві;

  • Микита Макєєв, 1984 року народження, уродженець Російської Федерації, який проживає у Київській області;

  • Денис Прохоров, 1995 року народження, уродженець Республіки Білорусь, який проживає у Києві;

  • Олексій Сівохін, 1979 року народження, уродженець Російської Федерації, який проживає у Київській області;

  • Дмитро Фомін, 1971 року народження, уродженець Російської Федерації, який проживає у Києві.

Зеленський дав громадянство 9 іноземцям: хто вони

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський надав українське громадянство особам, які захищали суверенітет і незалежність нашої країни.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Путин упростил получение российских паспортов для всех жителей Луганской и Донецкой областей. -Я не удивлюсь, если скоро он разрешит украинцам самим рисовать себе российские паспорта.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Голодранци, гоп до кучи в нэзалэжну.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Зеленский незаконно раздаёт украинские паспорта!!! Это нарушает все нормы международного права!!! Это противоречит "Минским договорённостям"!!! Это очередной способ давления на Молдову, Беларусь, Грузию и Россию!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Голованов Сергей, Я за справедливость)))))))))))
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Пигги, ото тебя штырит )))))
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