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3 грудня • оновлено в 20:26
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Зеленський дав Героїв України загиблим на Донбасі бійцям "Альфи"

1.3т
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Президент Володимир Зеленський присвоїв двом загиблим у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі офіцерам – Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову – звання Героїв України.

Відповідний указ опублікували на сайті глави держави у вівторок, 3 грудня. Бійців спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа" посмертно нагородили орденом "Золота Зірка".

"За героїзм і особисту мужність, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові", – сказано в указі президента.

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Зеленський дав Героїв України загиблим бійцям "Альфи"

Зеленський дав Героїв України загиблим бійцям "Альфи"

Зеленський дав Героїв України загиблим на Донбасі бійцям "Альфи"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Донбас
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На усра-ине все хероевы питухи.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Геройское гавни-ще,
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