Зеленський дав Героїв України загиблим на Донбасі бійцям "Альфи"

Президент Володимир Зеленський присвоїв двом загиблим у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі офіцерам – Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову – звання Героїв України.

Відповідний указ опублікували на сайті глави держави у вівторок, 3 грудня. Бійців спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа" посмертно нагородили орденом "Золота Зірка".

"За героїзм і особисту мужність, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові", – сказано в указі президента.

Зеленський дав Героїв України загиблим бійцям "Альфи"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Два українських воїна загинули під час виконання бойового завдання, підірвавшись на невідомих вибухових пристроях 1 грудня на Донбасі.

Бійцями виявилися офіцери спецпідрозділу СБУ "Альфа" Денис Волачаєв і Дмитро Каплунов.

У Києві емоційно провели загиблого героя Волочаєва в останню путь.

Президент Володимир Зеленський написав пост про загибель бійців і розлютив українців.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!