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13 січня • оновлено в 22:17
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/ Суспільство

Зеленський боїться, а Україна – хутір: Портников різко висловився про проблеми держави

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Журналіст Віталій Портников назвав Україну хутором, який дивним чином вцілів серед хмарочосів.

Так він охарактеризував зовнішню політику України за президентства Володимира Зеленського і, зокрема, його поведінку і "мовчання" в ситуації з катастрофою літака МАУ в Ірані.

Публіцист в Facebook заявив, що "ми вже опинилися в центрі світових проблем і нікуди з цього центру не дінемося".

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Він заявив, що влада повинна навчитися не боятися. "Потрібно приймати сміливі нестандартні рішення, не боятися сильних світу цього, наполягати на своєму", – написав Портников.

"Ми залишаємося хутором, влада якого і жителі якого просто не знають, що їм робити в центрі. І це жахливо. Кожен з нас не раз спостерігав, що відбувається з безпорадними жителями старих районів, що опинилися в центрі великого будівництва і намагаються пасти своїх кіз посеред чужих будівництв. Їхній хутір облаштовують інші", – вважає Портников.

Віталій Портников та Володимир Зеленський

Віталій Портников та Володимир Зеленський

колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше журналісти і користувачі мережі розкритикували Зеленського за відсутність швидких реакцій на трагедію з лайнером в Ірані, проте американське видання The Washington Post пояснило, чому президент України "мовчав" і як "вийшов сухим з води".

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Володимир Зеленський Віталій Портніков
Місце
Україна
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Стадо баранов, а не хутор)))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Украина хуже чем хутор. На новом телеканале вещания на ОРДЛО нужно обязательно рассказать, что Коболев и его подельники в Нафтогазе получат премию в 700 тысяч (семьсот тысяч) гривен, чтобы сепары поскорее захотели вернуться в Украину.
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
Кончился Портников. Эспресо превратилось в порошенковскую помойку типа Кривого
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