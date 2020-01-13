Зеленський боїться, а Україна – хутір: Портников різко висловився про проблеми держави

Журналіст Віталій Портников назвав Україну хутором, який дивним чином вцілів серед хмарочосів.

Так він охарактеризував зовнішню політику України за президентства Володимира Зеленського і, зокрема, його поведінку і "мовчання" в ситуації з катастрофою літака МАУ в Ірані.

Публіцист в Facebook заявив, що "ми вже опинилися в центрі світових проблем і нікуди з цього центру не дінемося".

Він заявив, що влада повинна навчитися не боятися. "Потрібно приймати сміливі нестандартні рішення, не боятися сильних світу цього, наполягати на своєму", – написав Портников.

"Ми залишаємося хутором, влада якого і жителі якого просто не знають, що їм робити в центрі. І це жахливо. Кожен з нас не раз спостерігав, що відбувається з безпорадними жителями старих районів, що опинилися в центрі великого будівництва і намагаються пасти своїх кіз посеред чужих будівництв. Їхній хутір облаштовують інші", – вважає Портников.

Віталій Портников та Володимир Зеленський колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше журналісти і користувачі мережі розкритикували Зеленського за відсутність швидких реакцій на трагедію з лайнером в Ірані, проте американське видання The Washington Post пояснило, чому президент України "мовчав" і як "вийшов сухим з води".

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