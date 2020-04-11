Зеленський анонсував нове розведення сил на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський вирушив із робочою поїздкою у зону проведення Операції об'єднаних сил та анонсував нове розведення сил на Донбасі.
Про це повідомила пресслужба глави держави на сайті. Зеленський відвідав передові позиції Збройних сил України, зокрема, побував на ділянці розведення сил і засобів сторін №3 "Петрівське" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Так, президент ознайомився з оперативною обстановкою на ділянці. Йому доповіли, що протягом останнього часу ситуація там була контрольованою та спокійною.
"Радий, що розведення сил допомогло зменшити обстріли. Ми бачимо результат. Військові бачать результат. Ми працюємо над тим, щоб узгодити нові ділянки і щоб на землі Донбасу запанував мир", – заявив Зеленський.
Йому розповіли про особливості спостереження за пересуванням підрозділів бойовиків. Також президент відвідав одну з частин, де вручив трьом військовим подарунки як подяку за службу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава МЗС України Вадим Пристайко у грудні 2019 року заявив, що українська сторона визначилася з ділянками фронту на Донбасі для розведення сил і засобів.
А сам Зеленський підбив підсумки переговорів із главою РФ Володимиром Путіним на "нормандському саміті" та заявив, що сторони домовилися про нове розведення сил на Донбасі в трьох пунктах.
У ЗМІ з'явилася інформація про те, що представники України й Росії на переговорах у Мінську обговорили дев'ять можливих ділянок для нового розведення військ на Донбасі.