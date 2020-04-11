Президент України Володимир Зеленський вирушив із робочою поїздкою у зону проведення Операції об'єднаних сил та анонсував нове розведення сил на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба глави держави на сайті. Зеленський відвідав передові позиції Збройних сил України, зокрема, побував на ділянці розведення сил і засобів сторін №3 "Петрівське" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Так, президент ознайомився з оперативною обстановкою на ділянці. Йому доповіли, що протягом останнього часу ситуація там була контрольованою та спокійною.

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

"Радий, що розведення сил допомогло зменшити обстріли. Ми бачимо результат. Військові бачать результат. Ми працюємо над тим, щоб узгодити нові ділянки і щоб на землі Донбасу запанував мир", – заявив Зеленський.

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Йому розповіли про особливості спостереження за пересуванням підрозділів бойовиків. Також президент відвідав одну з частин, де вручив трьом військовим подарунки як подяку за службу.

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Зеленський на Донбасі Пресслужба президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL: