Зеленський анонсував масові перевірки закладів харчування і транспорту через COVID-19

Президент Володимир Зеленський анонсував посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Як сказано на офіційному сайті глави держави, перевірки розпочнуться з наступного тижня (з 22 червня). Такі заходи пов'язані зі зростанням показника захворюваності на COVID-19 в Україні. Нині недужих – 44 особи на 100 тис. населення, а минулого тижня цей показник становив 38 осіб на 100 тис.

"Якщо заклади не слідкують за тим, щоб люди були в масках, щоб була дотримана дистанція, заходи безпеки, то мають нести за це відповідальність. Громадські місця мають відповідати епідеміологічним вимогам під час карантину", – наголосив президент.

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доповів, що уже здійснено понад 2,5 тис. перевірок громадського транспорту. Виявлено 703 порушення у зв'язку з недотриманням заходів безпеки, несправністю транспортних засобів і проблемами з ліцензіями. Накладено штрафів майже на 2 млн грн.

Крім того, очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що планує відвідати Львівську та Закарпатську області – лідери за кількістю інфікованих. Він не виключає, що цьому регіону доведеться готуватися до запровадження додаткових обмежень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні Кабінет міністрів прогнозує, що поширення коронавірусу триватиме майже два роки, на цей період може затягнутися й карантин.