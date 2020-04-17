У разі найгіршого сценарію захворіти COVID-19 в Україні може до 10% усього населення країни (близько 4 мільйонів осіб).

З такою заявою виступив президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 квітня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, зараз ситуація з епідемією в країні перебуває під контролем, однак існує загроза спалаху після Пасхи, коли українці планують відвідати церкви та храми.

"Якщо буде велике скупчення, хвиля може з'явитися після Пасхи, ми можемо отримати страшну статистику, від 2 до 10% інфікованих від усього населення України. Тоді всі люди, які не самоізолюються і підуть до церкви, вони вже ставлять перед вибором медиків. Те, що було неодноразово в Італії. Коли привозили людей, а медик повинен вибрати з 10 осіб, кому жити. Якщо таке буде, то медики будуть змушені вибирати, кому жити далі", – сказав Зеленський.

"Великдень – дуже важливе, пріоритетне свято. Але в нас інший формат виживання. Тому ми повинні бути швидкими, технологічними. Я поважаю всі свята, всіх українців, але я впевнений, що в нас іншого кроку, як зустрічати ці свята вдома, немає. Щоб вони не перетворилися, не дай боже, на горе.Свята це важливо. Але в наступному році підемо всі разом до церкви. А зараз терпіння", – додав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський Скріншот з ефіру

Як писав OBOZREVATEL, станом на 09.00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.