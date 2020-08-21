Перша леді України Олена Зеленська вперше розповіла подробиці про те, як вона перехворіла на коронавірус.

Перший пост після тривалої перерви дружина президента опублікувала в Facebook у п'ятницю, 21 липня. Зеленська зазначила, що в розпал епідемії регулярно робила тести на COVID-19, тому новина про хворобу стала для неї "повною несподіванкою".

Перша леді підтвердила, що її 7-річний син Кирило також перехворів, і зараз, за словами медиків, вони мають достатньо антитіл і захворіти знову неможливо.

Зеленська розповіла, що "були три неприємні дні, коли почувалася дійсно погано – страшенно боліла голова, додавався сильний нескінченний кашель".

"На жаль, особливість цього вірусу в тому, що спочатку людина може не відчувати жодних симптомів, а вже за два-три дні – пневмонія. Зі мною було саме так. Два дні я насолоджувалася переглядом фільмів і читанням книжок у порожній квартирі на самоізоляції, а потім – висока температура (десь 39,6), комп’ютерна томографія, яка й показала двостороннє запалення легень. Того ж дня я вже була в лікарні. Почалися нескінченні крапельниці, пігулки, налякані очі людей навколо. Загалом моє лікування тривало два тижні. А ще тиждень я залишалася в лікарні з сином, який усе ще був "позитивним", – розповіла вона.

Олена Зеленська Інстаграм першої леді

Зеленська подякувала медикам, які їй допомогли вилікуватися, а також додала, що продовжує носити маску в громадських місцях.

"Так, можливо, в цьому вже немає необхідності... Але в нашому суспільстві зараз діють особливі правила і нові норми етики. І я надягаю маску з поваги до оточуючих. Тому що так правильно", – зазначила Зеленська.

Зеленська вперше розповіла, як перехворіла на коронавірус

Зеленська вперше розповіла, як перехворіла на коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 червня Офіс президента України повідомив, що в Олени Зеленської діагностовано коронавірус. Там запевнили, що перша леді почувається добре і не має жодних симптомів хвороби.

Решта членів її сім'ї, враховуючи президента Володимира Зеленського та дітей, також здали тести на CОVID-19. Вони показали негативний результат.

16 червня Зеленську госпіталізували. У неї діагностували двосторонню пневмонію.

18 червня стало відомо, що дружина президента проходить антибактеріальну терапію.

На початку липня перша леді України Олена Зеленська вилікувалася від коронавірусу, її виписали з київської лікарні.

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