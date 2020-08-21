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Зеленська вперше розповіла, як перехворіла на коронавірус

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Суспільство
5,0 т.
Олена Зеленська та Володимир Зеленський

Олена Зеленська та Володимир Зеленський. Фото - інстаграм першої леді

Перша леді України Олена Зеленська вперше розповіла подробиці про те, як вона перехворіла на коронавірус.

Перший пост після тривалої перерви дружина президента опублікувала в Facebook у п'ятницю, 21 липня. Зеленська зазначила, що в розпал епідемії регулярно робила тести на COVID-19, тому новина про хворобу стала для неї "повною несподіванкою".

Перша леді підтвердила, що її 7-річний син Кирило також перехворів, і зараз, за словами медиків, вони мають достатньо антитіл і захворіти знову неможливо.

Зеленська розповіла, що "були три неприємні дні, коли почувалася дійсно погано – страшенно боліла голова, додавався сильний нескінченний кашель".

"На жаль, особливість цього вірусу в тому, що спочатку людина може не відчувати жодних симптомів, а вже за два-три дні – пневмонія. Зі мною було саме так. Два дні я насолоджувалася переглядом фільмів і читанням книжок у порожній квартирі на самоізоляції, а потім – висока температура (десь 39,6), комп’ютерна томографія, яка й показала двостороннє запалення легень. Того ж дня я вже була в лікарні. Почалися нескінченні крапельниці, пігулки, налякані очі людей навколо. Загалом моє лікування тривало два тижні. А ще тиждень я залишалася в лікарні з сином, який усе ще був "позитивним", – розповіла вона.

Олена Зеленська

Олена Зеленська Інстаграм першої леді

Зеленська подякувала медикам, які їй допомогли вилікуватися, а також додала, що продовжує носити маску в громадських місцях.

"Так, можливо, в цьому вже немає необхідності... Але в нашому суспільстві зараз діють особливі правила і нові норми етики. І я надягаю маску з поваги до оточуючих. Тому що так правильно", – зазначила Зеленська.

Зеленська вперше розповіла, як перехворіла на коронавірус

Зеленська вперше розповіла, як перехворіла на коронавірус

Зеленська вперше розповіла, як перехворіла на коронавірус

Зеленська вперше розповіла, як перехворіла на коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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УкраїнаКоронавірусОлена Зеленська
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