Зеленська вилікувалася від коронавірусу

Кирило Лютий Суспільство 17:55, 3.07.2020 Оновлено: 18:48, 3.07.2020

Перша леді України Олена Зеленська вилікувалася від коронавірусу і була виписана з київської лікарні.

Про це в п'ятницю, 3 липня, повідомила пресслужба Офісу президента на сторінках у соціальних мережах.

"Вона почувається добре і щаслива знову бути з родиною. Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двосторонньої пневмонії і проходитиме його вдома", – йдеться у повідомленні.

Офіс президента повідомив, що Зеленська вилікувалася від коронавірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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