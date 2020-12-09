Зеленська написала пост на "нелегку для себе тему" – домашнє насильство

Перша леді України Олена Зеленська порушила тему домашнього насильства, наголосивши, що ніхто не заслуговує на жорстоке моральне, фізичне або економічне ставлення.

Про цю проблему дружина Володимира Зеленського написала на сторінці у Facebook. "Для мене ця тема не є легкою, як, напевно, і для кожного з вас. Але вона важлива. Ба більше, я вважаю своїм обов'язком відкрито говорити про неї, відповідно, наголошуючи: насильство не можна замовчувати", – зазначила перша леді.

Вона відвідала відкриття нового притулку для потерпілих від домашнього насильства (такі ще називають шелтерами) в Київській області. Його побудували на кошти обласного бюджету.

Перша леді на відкритті шелтера Facebook / Олена Зеленська

На заході також була присутня українська ведуча Маша Єфросиніна, пані посол Фонду ООН в сфері народонаселення країни.

Маша Єфросиніна Facebook / Олена Зеленська

Дружина президента України Facebook / Олена Зеленська

Зеленська розповіла, що в шелтери потрапляють люди, щодо яких було вчинено насильство. Там вони можуть оселитися з дітьми, якщо є така необхідність. Усього в Україні понад 30 таких притулків.

"Про їх розташування не повідомляється широкому загалу. Така політика конфіденційності допомагає приховати постраждалу особу від кривдника", – зазначила дружина президента.

Шелтер у Київській області Facebook / Олена Зеленська

Отримати психологічну допомогу або потрапити в шелтер можна кількома способами:

зателефонувати на урядову гарячу лінію з протидії домашньому насильству за номером 1547;

звернутися в національну гарячу лінію із запобігання домашньому насильству – 116 123. Там можуть підказати, яку допомогу можна отримати в конкретному місті та як потрапити в найближчий шелтер;

звернутися до поліції за номером 102.

Перебувати в шелтері можна до трьох місяців, в окремих випадках цей строк може бути продовжено до пів року.

Шелтер під Києвом Facebook / Олена Зеленська

Одна з кімнат притулку з дитячими іграшками Facebook / Олена Зеленська

Повний пост першої леді в соцмережі Скриншот

Скриншот

Скриншот

Раніше українські зірки записали зворушливий ролик до Дня боротьби проти насильства щодо жінок. Він випадає на 25 листопада.

Олена Зеленська також узяла участь у всесвітній акції "16 днів проти насильства над жінками".

Як повідомляв OBOZREVATEL: